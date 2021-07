Elisabetta Gregoraci, exploit pazzesco: l’annuncio fa impazzire tutti – VIDEO

Grande exploit di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice televisiva ha fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo: tutti i dettagli

Battiti Live. La prima puntata si è aggiudicata il secondo posto in termini di ascolti. Difatti, la Gregoraci assieme a Palmieri ha raggiunto uno share dell’11.9%. L’evento musicale andato in scena ad Otranto, in Puglia, ha interessato 1.790.000 spettatori sul piccolo schermo.

Ad aggiudicarsi il primo posto e dunque a battere la Mediaset è stata la Rai. Sul primo canale Carramba che Sorpresa ha tenuto incollati davanti al video 2.242.000 telespettatori pari al 12.8% di share. Difatti, l’artista bolognese continua ad appassionare il pubblico del piccolo schermo: i programmi in sua memoria raggiungono ogni volta risultati stratosferici.

Elisabetta Gregoraci assieme ad Ivan Palmieri si è aggiudicata il secondo posto su Italia Uno con la messa in onda di Battiti Live. La kermesse musicale andata in scena ad Otranto in Puglia è stata seguitissima. A battere tutti però, Rai Uno con Carramba che sorpresa ha raggiunto il 12.8% di share.

Al terzo posto invece su Canale Cinque Mr Wrong – Lezioni d’Amore. La soap opera turca, con Can Yaman protagonista, ha interessato 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Rai Due ha proposto I casi della giovane Miss Fisher interessando 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Rai3 How to Be a Latin Lover ha appassionato 977.000 spettatori ed uno share del 5.1%.

Su Rete4 12 Rounds ha tenuto incollati davanti al video 700.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 672.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Cinque Ragazzi per Me ha registrato 151.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Ender’s Game 313.000 spettatori con l’1.7% di share.