Le anticipazioni di Mr. Wrong – Lezioni d’amore mettono al corrente il pubblico di diversi colpi di scena, a partire da una novità sulla stagione.

Can Yaman continua a tagliare diversi traguardi importanti. Non solo nella sua vita privata dove il suo amore con Diletta Leotta procede a vele spiegate, ma anche sul set. Dopo Daydreamer, anche Mr. Wrong – Lezioni d’amore, ha fatto breccia nel cuore del telespettatori a tal punto che Mediaset è pronta a lanciare il sequel, anche se dalla Turchia arriva lo stop. Però procediamo con ordine. Cosa sta accadendo nella complicata storia d’amore tra Ezgi e Ozgur? A rivelarlo sono come sempre le anticipazioni che provengono direttamente dalla Turchia.

Anticipazioni Mr. Wrong, colpo di scena: sta per cambiare tutto

Grandi emozioni e nuovi colpi di scena aspettano quindi il telespettatore. Nella puntata di martedì 20 luglio, infatti, Atasoy chiede la mano a Ezgi. Un momento imperdibile, che le tante fan della soap – così come di Yaman e della Gurel – aspettano ormai da mesi.

Ma questa non è solo l’unica novità dei prossimi episodi. Tra le tante anche il nuovo ruolo di Ezgi nel ristorante di Atasoy. La giovane infatti, grazie all’aiuto dei suoi genitori, riesce a diventare socia minoritaria della Gabbia. Per Atasoy ora c’è solo un unico pensiero: sposare Ezgi.