Uomini e Donne, crollo di Roberta Di Padua: decisione choc

Una delle protagoniste del dating show Uomini e Donne ha avuto un crollo emotivo: la decisione sconcertate di Roberta Di Padua

È stata una delle dame dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma le cose non sono andate affatto come desiderava, anzi. Roberta Di Padua si è trovata fino agli ultimi giorni di trasmissione a dover combattere contro Riccardo Guarnieri. Il cavaliere accusava la dama di essere in trasmissione soltanto per accrescere la propria popolarità, specialmente sui social.

LEGGI ANCHE > > > Eros Ramazzotti e il no a Monica Bellucci: il racconto senza veli

NON PERDERTI > > > Amadeus e Giovanna Civitillo svelano un loro segreto: pubblico in delirio

Le affermazioni del Guarnieri hanno ferito profondamente la Di Padua, soprattutto perché loro sono usciti insieme dal programma, ma il loro amore è naufragato nel giro di pochissimo tempo. La dama di Uomini e Donne, ben presto, è diventata un bersaglio facile dei leoni da tastiera.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez mamma bis, la reazione di Stefano De Martino: pace fatta?

Roberta Di Padua, la drastica decisione della dama di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, Roberta Di Padua non era libera di pubblicare alcunché sui suoi social e questo l’ha portata a prendersi una pausa dal mondo del web. “Come vi avevo detto ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo. È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata addosso una valanga che inizialmente sono riuscita a farmi scivolare addosso, ma pian piano è esplosa”, ha ammesso la Di Padua sulle sue storie di Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: colpo di scena che spiazza tutti

“Ci sono stati giorni in cui non so come ho fatto a far finta di nulla”, ha continuato la dama, “io sono molto brava a non far passare certe cose, ma poi ci sono momenti in cui crollo ed è evidente”. Così ha annunciato Roberta Di Padua la sua pausa social, ringraziando i brand che hanno scommesso su di lei e salutando calorosamente i suoi follower.