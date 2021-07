Meteo, Italia divisa in due: tutta colpa del vortice polare

Meteo, Italia divisa in due: al Nord e su parte del Centro numerosi temporali anche forti, sole al Sud. Tutta colpa del vortice polare

Il vortice polare, arrivato improvviso ma non inatteso, ha letteralmente spaccato in due l’Italia. Le previsioni meteo per martedì 13 luglio vedono un Paese quasi diviso a metà, con condizioni decisamente diverse tra tutto il Nord e parte del Centro da una parte, le restanti regioni centrali, il Sud e le Isole dall’altra.

Una situazione di instabilità che per fortuna si annuncia comunque passeggera perché già dal 14 luglio tornerà in azione l’alta pressione e con essa temperature tipicamente estive. In ogni caso oggi sono attesi fenomeno temporaleschi anche intensi e mare agitato, in particolare quello Ligure.

Meteo, Italia divisa in due: deciso calo delle temperature al Nord Italia

Scendiamo nel dettaglio analizzando le previsioni meteo nelle varie zone d’Italia. Deciso peggioramento al Nord, con fenomeni a tratti anche violenti. Nella prima parte della giornata toccherà al Nordovest, con precipitazioni meno intense in Liguria. In seguito maltempo dovrebbe colpire anche il Nordest, con fenomeni localmente di forte intensità e rischio nubifragi. In serata attenzione soprattutto in Friuli-Venezia Giulia. Temperature in deciso calo: a Milano prevista massima di 25 gradi, che scenderà a 24 a Torino.

Al Centro aumento della nuvolosità su Toscana, Marche, Umbria e Lazio, con un peggioramento che nel pomeriggio porterà temporali intensi su Toscana e Umbria. Sole invece sulle altre zone e in Sardegna, con valori massimi compresi tra i 32 gradi di Firenze e i 33 di Roma (qui attesa qualche precipitazione).

Tutta un’altra vita oggi al Sud, Sicilia compresa. Qui l’anticiclone africano farà il suo dovere portando sole e stabilità. I valori massimi passeranno dai 34 di Napoli e Palermo ai 38 di Bari. Possibili annuvolamenti isolati.