Uomini e Donne, riecco Riccardo Guarnieri dopo mesi: il dettaglio spiazza i fan – FOTO

Riccardo Guarnieri non postava una foto su Instagram da ben 4 mesi, ma soltanto ieri è tornato e l’ha fatto in grande stile. Un elegantissimo completo, accessoriato in maniera altrettanto elegante ed un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti: quanto è dimagrito il cavaliere di Uomini e Donne?

È passato meno di un mese da quando si è conclusa la stagione 2020/21 del dating show di Maria De Filippi, ma il dimagrimento del cavaliere è avvenuto in maniera talmente repentina ed evidente che è stato impossibile non notarlo.

Uomini e Donne, la situazione di Riccardo Guarnieri al dating show

Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, a giugno, Riccardo era alle prese con una situazione sentimentale un po’ complicata. Roberta Di Padua è al centro del cruccio del cavaliere che ha avuto anche un litigio con la dama. Ad oggi, sembrerebbe che il rapporto tra i due è completamente naufragato, specialmente dopo le gravi accuse che lui ha mosso nei confronti della dama.

Stando a quanto afferma il Guarnieri, infatti, Roberta Di Padua avrebbe voluto approfondire il rapporto soltanto per un tornaconto mediatico, per far aumentare follower ed interazioni su Instagram.