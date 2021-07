L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha annunciato di essere in dolce attesa.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Gracia De Torres, ha fatto un annuncio via social attraverso il quale è andata in trend su Google e tra gli utenti. La conduttrice televisiva ha infatti rivelato ai suoi numerosi followers di essere in dolce attesa. Notizia bellissima che è arrivata a quasi tre anni di distanza dal matrimonio con Daniele Sandri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Le Iene, bomba pazzesca: una cantante bellissima al posto di Alessia Marcuzzi!

Dopo 3 lunghi anni, vissuti tra alti e bassi, la perseveranza ha premiato la coppia, che ora ammette: “A volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Raffaella Carrà, spunta un filmato commovente: “Non me lo aspettavo” – VIDEO

Isola dei Famosi, ex naufraga in dolce attesa: “I miracoli si realizzano”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati in Andalusia il 2 agosto del 2018. Nel post che ha condiviso l’ex naufraga su Instagram la si vede in due scatti messi a confronto: un prima ed un dopo dove si notano proprio le forme arrotondate del grembo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Papa Francesco, parla il portavoce: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, grandissima tristezza in queste ore: un gesto commuove tutti

“Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti” ha scritto De Torres a corredo dello scatto. Poi ha poi proseguito rivelando di aver affrontato un percorso lungo e doloroso prima di arrivare a questo momento.