Clementino ha mantenuto fede alla sua parola: dopo la vittoria di Euro 2020 una dedica speciale alla Nazionale.

Non erano in tanti a credere nella vittoria finale della nostra Nazionale, ma alcuni oltre che a riporre fiducia nei nostri hanno deciso di fare una scommessa: “Se vinciamo lo faccio per davvero”. Detto così sembra un gioco ma non è affatto così, anzi, i miscredenti resteranno sorpresi dal gesto di Clementino.

La star del rap partenopeo in queste ore su Instagram ha mostrato tutti i momenti più salienti della serata di ieri mentre era in compagnia di alcuni amici. A seguito della vittoria, Clementino ha esultato e festeggiato come tutti gli italiani, ma questa mattina ha dovuto destarsi alle prime luci dell’alba per mantenere fede alla promessa fatta nei giorni scorsi.

Clementino l’ha fatto davvero: dedica incredibile alla Nazionale – FOTO

La Gazzetta dello Sport aveva chiesto agli utenti: “Fateci sapere cosa fareste se l’Italia dovesse vincere l’Europeo”. La risposta di Clementino aveva fatto sorridere molti e far credere a tutti che si trattasse solo di una battuta. Però chi conosce bene il noto rapper sa che non scherza mai e che mantiene sempre fede alle promesse.

“Mi scrivo Tir a Gir” ha risposto Clementino che questa mattina ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, dedicato a Lorenzo Insigne. Queste le sue dichiarazioni: “Ho fatto una promessa, e l’ho mantenuta”. Il tatuaggio di Clementino dedicato a Lorenzo Insigne non è di certo passato inosservato, e sul web già in molti stanno commentando il gesto del rapper.