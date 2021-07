Calciomercato Inter, pronto il regalo a Inzaghi: è quello che voleva!

Calciomercato Inter, Marotta ha pronto il primo regalo per Simone Inzaghi. È ciò che l’ex Lazio aveva chiesto

L’Inter vuole fare sul serio anche il prossimo anno, in Italia e in Europa. Gli addii di Antonio Conte e Achraf Hakimi sono ormai alle spalle, ed è tempo di pensare a cosa succederà il prossimo anno sotto la guida di Simone Inzaghi. L’ex tecnico della Lazio è stato presentato ufficialmente alla stampa, ed è già al lavoro alla Pinetina.

Tanti i nodi da sciogliere, a partire dal sostituto dell’esterno marocchino passato al PSG. Il nome caldo continua ad essere quello di Hector Bellerin, ma l’idea è quella di rinforzare anche l’altra fascia con Emerson Palmieri. Intanto, Marotta ed Ausilio sono pronti a soddisfare la prima richiesta del nuovo allenatore: si tratta di un ritorno.

Calciomercato Inter, tutto pronto per il ritorno di Keita

Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza dell’Inter il ritorno di Keita Balde, e l’affare potrebbe chiudersi già in questa sessione di calciomercato. Ora il giocatore si trova al Monaco, e andrà in scadenza di contratto a giugno 2022. Considerando praticamente impossibile un suo arrivo in prestito, si lavora per un trasferimento per via definitiva. Stando a quanto raccontato da Interlive.it, c’è una clamorosa ipotesi di scambio che potrebbe prender piede nelle prossime settimane.

Ivan Perisic andrà in scadenza nel 2022, e non sembra al momento intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Beneamata. Il Monaco lo insegue da tempo, e lo vorrebbe come rinforzo per la Champions League. Al momento si tratta di una semplice idea, ma chissà che già nei prossimi giorni non possa prender forma e diventare qualcosa di concreto.