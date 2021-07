Raffaella Carrà, incredibile rivelazione: pubblico al settimo cielo

Raffaella Carrà e la fiction sulla sua vita potrebbe sbarcare sul piccolo schermo: le parole di Giancarlo Leone

Raggiunto dall’Adnkronos, l’ex dirigente Rai Giancarlo Leone ha spiegato che ci sono tutti i presupposti per produrre una fiction sulla vita di Raffaella Carrà: “Sicuramente la Rai avrà tutta la voglia di raccontare l’epopea di Raffaella perché è stata l’emblema della migliore produzione del servizio pubblico per diversi decenni”.

Ma se non ci sono dubbi sulla colonna sonora in quanto vi sia l’imbarazzo della scelta date le tantissime hit prodotte dalla stessa Carrà, non si può dire lo stesso sull’attrice da ingaggiare: “La cosa più difficile, in una simile ipotesi, sarà trovare qualcuno in grado di interpretare Raffaella“. Attenderemo dunque il grande giorno, intanto la notizia ha già fatto impazzire di gioia il pubblico del piccolo schermo.