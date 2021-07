Morgane detective geniale approda sulla Rai: quando e dove vederlo

Morgane detective geniale è l’amatissima serie TV molto apprezzata in Francia presto in onda anche su Rai Uno

Picchi di 10 milioni di spettatori in Francia, Morgane Detective geniale riuscirà a raggiungere ottimi risultati anche in Italia? La promettente trama della serie TV che consta di quattro appuntamenti, ha spronato la Rai a trasmetterla, a partire dal prossimo autunno, sul primo canale.

8 puntate per 4 serate all’insegna dell’intrigante serie TV che ha stregato l’intera Francia, con protagonista l’attrice francese Audrey Leurot che abbiamo già visto in Quasi Amici e su Netflix con Destini in fiamme.

Morgane – Detective geniale: la trama

Morgane Alvaro è una donna di circa 40 anni con un quoziente intellettivo fuori dalla norma, pari a 160. Ha ben due ex mariti, tre figli ed inizialmente lavora come governante, ma un giorno viene notata da un agente del dipartimento di polizia di Lille e viene chiamata per collaborare su varie indagini. Un carattere tutt’altro che tranquillo, il suo essere così fumantina la porterà spesso in contrasto col collega cui è stata affiancata, Adam Karadec.

Oltre alla bravissima Audrey Leurot che interpreta Morgane Alvaro, nel cast emergono anche Cypriane Gardin che interpreta Théa Alvaro, Noé Vandevoorde nel ruolo di Eliott Alvaro, Mehdi Nebbou che ricopre il ruolo del poliziotto Adam Karadec e Bruno Sanches in Gilles Vandraud. Intanto che in Italia sarà trasmessa la prima stagione, in Francia stanno già lavorando alla seconda stagione visto tutto l’apprezzamento espresso per la serie.