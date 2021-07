Meteo, super anticiclone nel weekend: sole in prevalenza e lievi disturbi

Il meteo durante questo weekend sarà segnato dall’anticiclone, con il sole in prevalenza e lievi disturbi: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Il fine settimane dell’Italia sarà segnato da un meteo caratterizzato dall’anticiclone, pronto ad esplodere nuovamente su tutta la penisola. Infatti l’Italia si lascerà alle spalle il fine della settimana piovoso della scorsa settimana, che ha creato non pochi danni sulle regioni a Nord del paese. Tra sabato e domenica il super anticiclone africano tornerà ad intensificarsi su tutto il paese. Attenzione, però, perchè non mancheranno disturbi temporaleschi su alcuni settori.

L’Italia si lascerà alle spalle il transito di un intenso sistema temporalesco, che ha portato raffiche di vento, tornado e numerose grandinate. Avremo quindi le condizioni meteo in miglioramento anche sul settore settentrionale. Qui infatti entrerà in gioco l’alta pressione di matrice sub tropicale. Solamente qualche isolato rovescio proverà a disturbare la tranquillità meteorologica. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa giornata di sabato.

Meteo, anticiclone su tutta la penisola: bel tempo e qualche disturbo durante questo sabato

Sarà un sabato all’insegna dell’instabilità meteo sull’Italia, con l’anticiclone che tornerà ad espandersi su tutto il Paese. In serata un fronte dalla Francia si avvicinerà al Nord del Paese, facendo aumentare le nuvole sui settori settentrionali. Solamente nei prossimi giorni, questo disturbo provocherà alcuni rovesci o temporali in Valle d’Aosta, alto Piemonte, Alpi lombarde e alto atesine. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo bel tempo prevalente grazie ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone sulla penisola. Durante le ore del pomeriggio avremo qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, con piogge e temporali che potranno colpire durante la sera. Le temperature subiranno un nuovo rialzo, con massime che andranno dai 29 ai 33 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sole in prevalenza al mattino su tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane aumenterà la nuvolosità sul settore, specialmente sull’Appennino ma senza creare fenomeni di rilievo. Qui invece le temperature risulteranno in diminuzione, con valori massimi che oscilleranno dai 30 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Queste condizioni meteorologiche riusciranno a resistere durante tutto l’arco della giornata. Nonostante le ottime condizioni meteorologiche, le temperature caleranno lievemente, con massime che andranno dai 30 ai 35 gradi.