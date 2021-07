Diletta Leotta, durissimo attacco: la bordata arriva da un collega. Nell’ambiente calcistico alcuni non hanno in simpatia la bellissima conduttrice

Il mondo del calcio per antonomasia è sempre stato maschilista. Vuoi o non vuoi la carriera per le giornaliste sportive hanno avuto spesso una difficoltà in più nel ritagliarsi un posto nello sport più amato al mondo. Alcune però hanno raggiunto dei picchi davvero invidiabili, grazie alla propria bravura e, perchè no, la loro bellezza. Tra queste c’è Diletta Leotta, volto ormai storico di Dazn e ‘signora‘ del pallone nostrano. Dopo aver condotto le dirette da bordo campo nei posticipi del sabato sera lo scorso anno, in questa stagione potrà giovarsi del nuovo accordo sui diritti tv. La piattaforma streaming diventerà la casa del calcio, al posto di Sky e per lei ci saranno ancor più riflettori. Questa cosa a molti non va giù e qualcuno ha deciso di lanciarle una bordata diretta. Stiamo parlando della polemica aperta con Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo di Mediaset. Già in passato, l’esperto di calciomercato, non aveva lesinato critiche alla showgirl siciliana, ritenuta inadeguata per il ruolo ricoperto. Ora a riaccendere la polemica è stato un post su Twitter dello stesso Bargiggia che prende di mira la copertina del magazine Sportweek. La 29enne catanese è piazzata in prima pagina, in bella mostra, con tanto di maglia della Nazionale. In più nella foto c’è il pallone della prossima Serie A, come a simboleggiare lo scettro in mano alla Regina.

Il giornalista lombardo ha commentato: “La morte del giornalismo sportivo e delle idee…”, lanciando una serie di commenti su Twitter davvero sui generis. La Leotta non ha voluto replicare, lasciando cadere per il momento la polemica.

Il primo attacco di Bargiggia sui social, datato di qualche mese, recitava: “A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”. In quell’occasione la risposta arrivò solo da parte della piattaforma streaming.

“Ci spiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il nostro team“. Chissà se anche in questa occasione qualcuno si spenderà per prendere le parti dell’attuale compagna di Can Yaman.