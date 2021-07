Ballando con le Stelle, ingresso sensazionale nel cast: che nome!

Spunta un nome sensazionale per il cast di ‘Ballando con le Stelle’, con Milly Carlucci che ha strappato un importante accordo: scopriamo chi è.

Continua a prendere forma la prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Infatti Milly Carlucci avrebbe trovato un accordo per portare in trasmissione Marco Castoldi, in arte Morgan. L’indiscrezione è stata lanciata dal TPI, con il controverso artista pronto a far parte del dance show di Rai 1. Nei giorni scorsi, infatti, sarebbe avvenuto l’incontro tra il cantante e la produzione del programma.

Inoltre a confermare la sua presenza nel programma ci avrebbe pensato una fonte autorevole. A confermare il tutto ci potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, che è una delle penne del giornale da cui è uscita la notizia. Morgan, così, sarebbe pronto a tornare da Milly Carlucci per la prima volta dopo cinque anni. Infatti la prima apparizione ci fu nel 2016, quando l’artista aveva fatto il ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle, ci sarà Morgan: vicino l’annuncio della Rai

Adesso resta da capire quando la Rai darà l’ufficialità della notizia. Morgan è pronto a tornare nella trasmissione di Milly Carlucci, con la news che non ha ricevuto ancora nè una conferma, nè una smentita. La conduttrice del programma, infatti, sembrerebbe pronta a fare di tutto per portare l’artista poliedrico all’interno della contenitore televisivo. L’ultima volta che Morgan a partecipato ad uno show in prima serata era ad Amici e non andò molto bene.

Intanto Marco Castoldi continua a vivere tra luci ed ombre. Ultimamente, però, è arrivata una grandissima notizia per il cantante. Infatti Morgan ha firmato per l’agenzia Barley Arts che organizzerà il suo prossimo tour di concerti. Gli eventi dovrebbero iniziare il prossimo 15 luglio da Bologna. Ma adesso Morgan dovrà rispondere a delle accuse di stalking da parte di una musicista brianzola, emerse proprio nella giornata di ieri.