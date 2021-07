Alessandro Preziosi, arriva una clamorosa notizia: che disastro 

Arriva un’amara delusione per Alessandro Preziosi. In prima visione con Masantonio – Sezione Scomparsi, ha ottenuto risultati deludenti nella serata di ieri

Risveglio amaro per Alessandro Preziosi che ha registrato un risultato deludente nella serata di ieri, venerdì 9 luglio, con la prima visione di Masantonio – Sezione Scomparsi. La miniserie televisiva composta da 10 episodi, diretta da Fabio Mollo e Enrico Rosati, una produzione di Cattleya in collaborazione con RTI, non ha ottenuto il risultato sperato su Canale Cinque.

Masantonio ha raccolto davanti al video l’attenzione di 1.080.000 spettatori pari al 6.7% di share. Ottimi ascolti ha invece registrato Rai Uno con Techetechetè speciale Raffaella Carrà in onda dalle 20.45 alle 22.18. Il programma ha appassionato 3.311.000 italiani pari al 18.5% di share.

Che disastro per Alessandro Preziosi con Masantonio – Sezione Scomparsi: la miniserie non ha ottenuto il risultato sperato

Ma veniamo adesso agli altri programmi in onda ieri sera, venerdì 9 luglio. Sempre su Rai Uno dopo lo speciale la replica di Top Dieci ha catturato l'attenzione di 1.523.000 telespettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 L'uomo che non ho mai sposato ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.087.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Ma veniamo adesso agli altri programmi in onda ieri sera, venerdì 9 luglio. Sempre su Rai Uno dopo lo speciale la replica di Top Dieci ha catturato l’attenzione di 1.523.000 telespettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 L’uomo che non ho mai sposato ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.087.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha interessato 1.334.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Italia 1, 2 Fast and Furious ha raggiunto 1.147.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha interessato 354.000 spettatori pari ad uno share del 2%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha fatto registrare 368.000 telespettatori con il 2.3% di share. Su La7 Josephine Ange Gardien ha tenuto davanti al video 286.000 spettatori con uno share del 2.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 412.000 spettatori con il 2.4% di share.

Su Rai Premium Il Giovane Montalbano ha raggiunto 563.000 spettatori con il 3.3% di share. Sul 20 In Time ha ottenuto 262.000 telespettatori pari all’1.5% di share. Su Rai4 Unbreakable – Il Predestinato è stato seguito da 416.000 spettatori con il 2.4% di share. Infine su Iris Apollo 13 ha raccolto 338.000 spettatori con il 2.2% di share.