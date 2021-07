Adriana Volpe, svolta professionale: arriva il clamoroso annuncio. La conduttrice lo ha appena rivelato nell’ultima intervista

La carriera di Adriana Volpe in Tv aveva subito un piccolo stop nel corso degli ultimi anni. Dalle polemiche con Giancarlo Magalli in Rai, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, la bellissima piemontese aveva attraversato un passaggio a vuoto a livello professionale. Proprio il noto reality show Mediaset ha regalato nuova visibilità alla conduttrice, bravissima a cogliere subito la palla al balzo. Nei televoto del gioco è sempre stata premiata e il pubblico l’ha apprezzata per la sua spontaneità e trasparenza. Questo è stato l’anno del rilancio, con ‘Ogni Mattina‘ su Tv8. Un programma in fascia quotidiana affidato alle sue sapienti mani. Dopo una serie di ascolti balbettanti nel primo periodo (si vociferava anche di una possibile chiusura anticipata), il format sembra aver centrato il target voluto. Una ripresa che non è passata inosservata a chi si occupa di televisione e a chi deve decidere i palinsesti. Proprio così, perchè la Volpe, come confidato da lei stessa in una recente intervista al settimanale ‘Voi‘, sta per sposare una nuova avventura professionale molto stimolante.

Adriana Volpe, svolta professionale: da settembre condurrà un nuovo programma

“Non posso ancora rivelare nulla, visto che è tutto in fase di definizione per la prossima stagione, ma posso solo anticiparvi che da settembre mi vedrete pronta a vivere una nuova e importante esperienza professionale“, ha spiegato la showgirl.

Anche le difficoltà di ‘Ogni Mattina’ hanno dato il proprio frutto: “Ho imparato molte cose stando in diretta per più di 700 ore. Un’esperienza davvero bellissima!”.

Secondo le ultime indiscrezioni della stampa di settore, la bella Adriana dovrebbe ricevere in premio un programma tutto suo su Mediaset. Una bella rivincita verso tutti coloro che la giudicavano ormai al capolinea. Nel frattempo si mantiene in forma con allenamenti fitness che la mantengono giovane e in forma.

“Amo fare dello sport in genere perché migliora la qualità della nostra vita“. Come darle torto.