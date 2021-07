Gomorra 5, il primo teaser della stagione aumenta la curiosità dei fan che aspettano l’epilogo della serie: confermata la data d’uscita

Poche immagini, ma quelle che bastano per annunciare la fine di un’era. Tutti quelli che anno amato ‘Gomorra – La Serie‘ sanno bene che la quinta stagione sarà anche l’ultima e per questo da mesi c’è attesa spasmodica per capire cosa succederà

Ancora di più adesso, con il primo teaser ufficiale per lanciare la stagione. Sarà il, capitolo conclusivo, ancora una volta con con Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli di Ciro Di Marzio. Potremo vedere tutto da novembre, su Sky (potrebbe essere spostata su Sky Serie), ma intanto sappiamo che ci sarà un attesissimo faccia a faccia.

Le prime immagini infatti mostrano Genny Savastano incontrare nuovamente Ciro Di Marzio, che credeva morto dopo il finale della terza stagione, e la moglie Azzurra (Ivana Lotito). L’aveva lasciata nell’ultimo episodio della quarta stagione, costretto a nascondersi a darsi alla latitanza dopo aver ucciso Patrizia.

Gomorra 5, il primo teaser della stagione: adeso cosa succederà a Genny dopo la fuga?

Cosa succederà quindi nella quinta stagione di ‘Gomorra – La serie’?. Napoli è sconvolta dallo scontro fra Patrizia e i Levante, ma Genny deve fare i conti con la polizia che lo bracca e ha come unico punto d’appoggio ‘O Maestrale, il boss di Ponticelli. Ma la scoperta del fatto che Ciro è vivo e si è spostato in Lettonia potrebbe cambiare tutto il corso della loro storia.

I primi cinque episodi di ‘Gomorra – La serie ‘ nella quinta stagione, oltre al nono sono stati diretti dallo stesso Marco D’Amore (ne aveva già firmati due in Gomorra 4). Gli altri, da Claudio Cupellini. Dieci puntate in tutto, per mettere fine ad una saga che ha avuto un successo clamoroso in tutto il mondo.

