GF Vip 6, spuntano i nomi dei primi quattro concorrenti: che sorpresa

Spuntano i primi quattro nomi a sorpresa dei prossimi concorrenti al GF Vip 6. Alfonso Signorini avrebbe già scelto parte del cast: tutti i dettagli.

Si sta andando a definire il cast del prossimo GF Vip 6. Il reality di Mediaset riservato ai vip sta riscuotendo un notevole successo ed è stato confermatissimo nel nuovo palinsesto del ‘Biscione’. Alfonso Signorini, così, sta lavorando per creare un cast competitivo come quello dell’ultima edizione che ha regalato personaggi amatissimi come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il direttore di ‘Chi Magazine’ ha confermato che NON ci saranno Pamela Prati, Alex De Giorgio e Maria Monsè.

Mentre invece tra i concorrenti ci saranno Francesca Cipriani (vicina all’accordo) e Giovanni Ciacci. Mentre invece sono pronti a dire sì al programma anche Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan ed il nuotatore Manuel Bortuzzo. Andiamo quindi a vedere le ultime parole di Signorini sulla prossima edizione del reality show.

GF Vip 6, l’ultimo nome trapelato: le indiscrezioni

I primi nomi sono stati già svelati dallo stesso Alfonso Signorini che nella sua ultima uscita ha affermato: “Tra i nomi già circolati trovano conferme le presenze di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi (anticipati da Oggi) e Manuel Bortuzzo (svelato da Dagospia). A differenza di quanto circolato non dovrebbe entrare nella casa nuovamente Pamela Prati”. Mentre invece un nuovo nome potrebbe aggiungersi a breve.

Infatti Signorini starebbe cercando di convincere l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore infatti è noto per i suoi famosi flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello. A parlare della candidatura di Antinolfi ci ha pensato Alberto Dandolo su Oggi. Infatti stando a quanto scritto da Dandolo, il cast per la prossima stagione non è ancora chiuso e continuano incessanti i provini. In attesa dell’imprenditore napoletano, infatti, Signorini starebbe studiando ulteriori soluzioni.