Un Posto Al Sole, arriva la sospensione: il motivo

L’amata soap opera partenopea va verso un temporaneo stop, Un Posto Al Sole viene sospeso: ecco il motivo

Ben due settimane di stop per Un Posto Al Sole. La social media manager della soap opera partenopea, nel consueto appuntamento del venerdì di CasaUpas, ha annunciato che saranno fermi per due settimane, ad agosto, per una pausa estiva. L’ultima puntata del mese di agosto sarà trasmessa venerdì 6 agosto e si riprenderà poi lunedì 23 agosto con il consueto appuntamento alle 20:45 su Rai Tre.

Ci saranno ben due settimane, quindi, in cui gli autori possono fare il punto della situazione e riorganizzare il lavoro per la 26° edizione della soap opera italiana più longeva.

Un Posto Al Sole, cosa succederà prima della pausa?

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole fino alla sosta estiva fanno sapere che farà l’ingresso un giovane uomo che metterà a repentaglio la trama della soap opera partenopea. Non si sa quasi nulla sul nuovo arrivato, ma dovrebbe far parte dell’ambito ospedaliero e quindi potrebbe essere correlato a Rossella che è in procinto di laurearsi in Medicina.

Gli insistenti rumors su un ritorno di Serena Rossi (Carmen), perché legata al passato di Filippo (Michelangelo Tommaso), in quanto sua prima fidanzata, sono stati smentiti. Con la perdita della memoria di 10 anni, infatti, l’ipotesi più accreditata era quello di un ritorno in scena, ma è stato lo stesso attore a smentire ogni rumor. Trattasi di depistaggio? Nel frattempo, è stato confermato il ritorno in scena di Susanna e sua madre Adele.