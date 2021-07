Tommaso e la sua Valentina, dopo essersi lasciati durante il falò di confronto della seconda puntata di Temptation Island, stanno ancora insieme? Ci sarebbe un indizio che lascerebbe intendere la loro scelta dopo il programma di Canale 5.

Valentina e Tommaso sono una delle coppie più discusse di Temptation Island. Non solo per i 19 anni che lei ha in più di lui, ma anche per la gelosia ai limiti del patologico che influenza la loro relazione. Tommaso, infatti, non ha mai nascosto di essere molto insicuro e possessivo, ma quando ha preso a pugni una sedia ha davvero spaventato gli italiani.

Non stupisce vedere la coppia scoppiare dopo solo due puntate: del resto, se lui non accettava di vederla in bikini, come poteva sopportare l’interazione con i tentatori del villaggio per una ventina di giorni? Rimane il dubbio che, come raccontato da Valentina, il tradimento di Tommaso con Giulia sia soltanto una ripicca per il suo comportamento.

Temptation Island, perchè Tommaso ha tradito Valentina?

Subito dopo il falò di chiarimento in cui Valentina ha deciso di lasciare Temptation Island, lui ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione del programma. Lui, piuttosto che essere affranto dalla fine della relazione, sembra essere indispettito perchè non ha visto la sua fidanzata versare neanche una lacrima dopo il suo tradimento.

Aveva dunque ragione lei quando sosteneva che il tradimento di lui era solo una vendetta per la libertà che aveva mostrato? Bisogna dire che i profili social dei due, rigorosamente privati, non hanno cambiato la foto profilo, dove si può vedere una foto di coppia. Questo significa che sono tornati insieme? Non resta che vedere l’ultima puntata.