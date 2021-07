Fortnite accoglierà un campione pazzesco: nuova skin in arrivo – FOTO

Una grossa novità è in arrivo su Fortnite. Presto sarà possibile utilizzare la skin di un campione pazzesco: tutti i dettagli

Novità, novità e ancora novità su Fortnite. Il battle royale di Epic Games non vuole fermarsi nemmeno un momento, e sono in arrivo tantissime aggiunte nelle prossime settimane. Ad un mese di distanza dal lancio della nuova season, possiamo aspettarci a breve partnership esclusive ed eventi di livello assoluto.

Proprio in questo senso, prepariamoci ad una nuova skin che arricchirà la collezione di Icons. Dopo Neymar Jr., un altro campione assoluto dello sport è pronto a fare il suo esordio nel videogame: stiamo parlando di LeBron James. La star dell’NBA e dei Los Angeles Lakers diventerà presto un personaggio giocabile, fanno sapere diversi leaker.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite prepara un crossover a sorpresa: fan al settimo cielo!

Fortnite, LeBron James diventerà presto una skin giocabile

Btw that doesn’t say “King Bling”, it says “King’s Bling”.. I saw some confusions in the replies! — HYPEX (@HYPEX) July 5, 2021

Un altro campione assoluto dello sport è pronto a fare il suo esordio su Fortnite: stiamo parlando di LeBron James, star dell’NBA e dei Los Angeles Lakers. Come segnalato da HYPEX, il personaggio porterà con sé alcune missioni denominate “King’s Bling”. Completando le varie sfide, gli oggetti che otterremo diventeranno man mano più dorati. Una volta finito il tutto, sarà possibile utilizzare un paracadute dorato personalizzato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp cambia faccia: la nuova funzione fa impazzire gli utenti

Anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ci sono più indizi che ci fanno pensare ad un arrivo imminente del campione NBA. Oltre alle indiscrezioni dei mesi passati, c’è un fattore potenzialmente determinante: a luglio uscirà al cinema Space Jam: A New Legacy. Il sequel della pellicola cult con Michael Jordan vedrà protagonista proprio James, e non è da escludere una partnership anche con Fortnite.