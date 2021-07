Funerali Raffaella Carrà, le sue ultime decisioni: cosa ha lasciato scritto

Funerali Raffaella Carrà, le sue ultime decisioni quando ha capito che la malattia la stava consumando: ecco cosa ha lasciato scritto

Tanto esplosiva sul piccolo schermo, tanto riservata nella sua vita privata anche se Raffaella Carrà è sempre stata in prima fila per sdoganare mode e miti. Ma nessuno, se non la cerchia ristretta di chi è le è sempre stato vicino, conosceva le sue reali condizioni di salute. Così come nessuno aspettava che le sue ultime volontà fossero semplici ed essenziali.

Eppure ce lo ha fatto sapere Sergio Iapino nel suo breve comunicato che ha dato al mondo la notizia più scioccante. Prima di morire, infatti, la regina delle showgirl aveva lasciato disposizioni precise per o suoi funerali. Una bara di legno grezzo molto semplice e poi la cremazione, con un’urna per contenere le sue ceneri.

Al momento non è stata ancora comunicata la data e l’ora della cerimonia, nemmeno la chiesa nella quale sarà celebrata. Potrebbe essere quella di Santa Chiara, vicino all’elegante condominio nel quale viveva. Oppure pià facilmente la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti sempre a Roma.

Funerali Raffaella Carrà, nella sua ultima intervista i timori legati al Covid

Raffaella Carrà negli ultimi mesi non si era fatta più vedere in pubblico, ma molti pensavano che la decisione fosse legata alla pandemia. Al ‘Corriere della Sera, nella sua ultima intervista, aveva raccontato la sua paura: “Non esco e così questo 2020 è diventato un anno sabbatico, anche perché io non sopporto l’idea di lavorare con le distanze o con le mascherine. Meglio non lavorare”.

Il suo progetto era quello di prendere un programma di successo come ‘A raccontare comincia tu‘, cicli di interviste a personaggi noti che si rimettevano in gioco con lei. Ma Stefano Coletta, oggi direttore di Rai 1 e che l’aveva voluta per quel programma, ha ammesso che dovevano parlare anche per qualcosa di nuovo su Rai 1. E a ‘Cadena Ser’ aveva raccontato di stare lavorando sul format di un talent per cantanti emergenti.