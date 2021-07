Funerali Raffaella Carrà, data e orario di camera ardente e corteo funebre

Tutto pronto per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, è stato infatti stilato il programma dei funerali, l’apertura della camera ardente ed il corteo funebre

La scomparsa di Raffaella Carrà ha gettato nello sconforto e nello shock tutti gli italiani e per i suoi funerali è prevista una grande affluenza. Questo il motivo per cui è stato deciso di suddividere gli ultimi saluti in due giorni e poter concedere a chiunque lo vorrà, senza creare grossi assembramenti.

Attualmente la salma della showgirl, morta a 78 anni si trova alla clinica Villa del Rosario da cui partirà il corteo funebre dalle 16 e farà tappa in alcuni posti caratteristici della vita della Carrà: la prima tappa sarà l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro De Bosis), successivamente la sede Rai di Via Teulada 66, a seguire il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 ed in fine il Campidoglio.

Funerali Raffaella Carrà, le date e gli orari per un ultimo saluto

Sarà al Campidoglio che verrà allestita la camera ardente che sarà aperta a partire dalle 18:00 fino a mezzanotte di mercoledì 7 luglio. Dal giorno successivo, giovedì 8 luglio, sarà possibile far visita dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 18:00 a mezzanotte.

Per finire, i funerali si terranno venerdì 9 luglio nella Chiesa Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Piazza del Campidoglio. Tutti gli eventi programmati saranno organizzati nel pieno rispetto delle regole anti Covid, compreso il distanziamento interpersonale obbligatorio sul territorio.