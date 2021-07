Francobolli rari, questo vale oltre 10.000 euro: potreste averlo anche voi!

Ci sono alcuni francobolli rari che non sono così introvabili ma valgono comunque una fortuna. Questo costa 10.000 euro

Tra i tanti oggetti presenti all’interno del mondo del collezionismo, ce ne sono alcuni che – più di altri – arrivano a valere cifre spropositate. Soprattutto negli ultimi anni, l’intero mercato ha registrato delle impennate che mai si erano viste prima d’ora. Tra francobolli rari, monete, sneakers, vinili, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, c’è un giro d’affari da migliaia di euro.

Oggi vi parliamo di uno speciale francobollo che in realtà non è così introvabile. Molti pensano che, per portarsi a casa un buon gruzzoletto, bisogna avere tra le mani un pezzo unico e risalente a secoli fa. In realtà non è sempre così, ci sono infatti alcuni speciali oggetti capaci di valere comunque cifre sensazionali pur essendo meno rari di altri.

Francobolli rari, 15.000 euro per il Garibaldino Mezzo tornese

Il francobollo Garibaldino Mezzo torinese è uno dei più ricercati di tutti, ma non è così introvabile come si pensa. Emesso durante la dittatura di Garibaldi a Napoli e utilizzato per un breve periodo, presentava il vecchio simbolo borbonico. Questo è un elemento che lo rende tra i più apprezzati, ma c’è dell’altro. È infatti caratterizzato in due pezzi poiché veniva applicato per metà sulla fascetta e per metà sul giornale.

Stando a quanto raccontato dagli esperti di ifrancobollirari.com, un pezzo del genere può arrivare a valere anche 13.000 euro. Una cifra decisamente molto importante, per uno dei francobolli rari che potreste avere anche voi nella vostra collezione in casa.