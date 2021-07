Filippo Bisciglia, notizia sensazionale dopo Temptation Island: come è andata la seconda puntata del docu reality su Canale 5?

Strategia vincente per un programma vincente. La prima puntata di ‘Temptation Island 2021‘ aveva debuttato mercoledì scorso con un ottimo risultato in termini di ascolti superando quota 3 milioni. Da questa settimana Canale 5 ha deciso di spostarlo al lunedì sera, come tradizione, e c’era attesa per i responsi che sono arrivato poco fa.

Adesso sappiamo che è stata una scelta corretta, come dimostrano gli ascolti tv. La seconda puntata del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, terminata poco prima dell’1 di notte, infatti è stata seguita da 3.526.000 spettatori per uno share del 23%. Un dato anche migliore rispetto al debutto, a dimostrazione del fatto che il pubblico si sta appassionando.

Le aspettative erano tutte per il falò di confronto tra Tommaso e Valentina, un faccia a faccia che non ha tradito le attese. Il pubblico è tutto dalla parte della donna, anche perché non concepisce l’atteggiamento del ragazzo romano. E ora che hanno deciso di separarsi, cosa succederà?

Filippo Bisciglia, notizia sensazionale: ma il pubblico ha anche omaggiato Raffaella Carrà

Ma l’altra grande trionfatrice della serata è stata Raffaella Carrà. La Rai, in doveroso omaggio ad una carriera strepitosa, ha cambiato i suoi palinsesti. Su Rai1, subito dopo il Tg1, Techetechetè – Tutti Pazzi per Raffaella è stato visto da 4.509.000 spettatori. Poi Carramba! Che Sorpresa, la prima puntata del 1995 da 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Poco è rimasti per gli altri: su Rai 2 ‘Hawaii Five-0’ è stato visto da 1.395.000 spettatori (6.6%) e ‘N.C.I.S. New Orleans’ da 1.028.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 invece ‘Gli Album di Freedom’ ha collezionato 635.000 spettatori pari al 3.7% e su Rai 3 la replica di ‘Report’ 1.181.000 spettatori con il 5.7%. Infine su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ dedicato alla Carrà ha fatto registrare un ascolto medio di 1.220.000 spettatori (7.1%).