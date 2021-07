Royal Family, clamorosa decisione di Harry e Meghan: che indiscrezione! A Buckingham Palace sono sicuri che i duchi del Sussex faranno presto una nuova visita

La vita di Harry e Meghan in California procede a gonfie vele. La nascita della piccola Lilibet sembra aver completato un perfetto quadro familiare, al fianco di Archie che ha compiuto due anni lo scorso 6 maggio. Nella villa di Montecito la Markle si sta dedicando completamente alla famiglia, da perfetta mamma americana. Il principe dal canto suo deve gestire i rapporti con la sua famiglia di origine, oltre a proseguire nella realizzazione di podcast e video. Nel corso degli ultimi mesi è tornato per ben due volte a casa. Prima i funerali del duca di Edimburgo, poi la cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. L’evento a Kensington ha avuto un discreto successo mediatico, nonostante la mancata partecipazione del principe Carlo e della Regina Elisabetta. Nemmeno il tempo di far ritorno a Los Angeles, però, ed ecco che Harry sta già pianificando un altro viaggio nel Regno Unito. La nuova occasione per raggiungere Buckingham Palace potrebbe essere legata ancora una volta ad una celebrazione riguardante la madre.

Royal Family, Harry e Meghan vicini al ritorno: nuovo viaggio previsto per settembre

Parlando al The Sun, un insider reale ha dichiarato: “I problemi legati al coronavirus hanno ridimensionato molto l’evento della statua. Il pubblico non ha potuto prendere parte alla cerimonia e anche parecchi parenti del lato Spencer non si sono presentati. Proprio per questo c’è l’idea di creare un altro meeting nel mese di settembre, quando la situazione contagi sarà migliorata“.

Proprio per questo il principe Harry sa di dover tornare in Inghilterra dopo l’estate. Non solo, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, al suo fianco questa volta potrebbe esserci anche Meghan Markle. L’attrice americana manca a Palazzo dal marzo 2020, dalla definitiva rinuncia ai gradi reali e al concomitante trasferimento in Usa. Un ritorno molto atteso, per un evento più esteso che dovrebbe tenersi sempre all’interno dei giardini di Kensington Palace.