Guenda Goria, che spavento. Mentre era in vacanza al mare in Sicilia l’attrice doppia figlia d’arte ha rischiato grosso e avvisa tutti

Lo splendido mare di Sicilia, le spiagge di Mazara del Vallo, la compagnia dell’attuale compagno Mirko Gancitano. Non mancherebbe nulla a Guenda Goria per una prima parte di vacanze da sogno. Se non fosse che la doppia figlia d’arte, vista quest’anno anche al Grande Fratello Vip, ha rischiato grosso.

Tutto è successo mentre erano in gita in barca insieme a Mirko, intenti a prendere il sole. Come ha raccontato lei stessa successivamente sui social, una barca è passata vicina alla loro sfrecciando ad una velocità altissima, evidentemente proibita visto che non era da sola e in mare aperto.

Li ha soltanto sfiorati, ma la mente è corsa a quanto era successo il 19 giugno scorso sul Lago di Garda. In quell’incidente incidente nautico erano morte due persone, Greta Nedrotti di 25 anni e Umberto Garzarella di 37 anni, e oggi il presunto colpevole è stato arrestato.

Guenda Goria, che spavento: il suo appello per rispettare tutti anche in mare

A Guenda e Mirko è andata meglio. “Nonostante le onde pazzesche, noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male. Ma siamo tutti sotto shock“. In più il cane del suo fidanzato, forse per lo spavento, è volato in acqua ed è stato recuperato subito, ma ha patito per quanto successo.

Tornata a riva, Guenda ha ammonito tutti: “Queste cose non si fanno, qualora vogliate mettervi alla guida di un’imbarcazione ricordatevi sempre che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male”