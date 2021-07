Fabrizio Corona sbotta: “Finalmente dicono come stanno le cose” – VIDEO

Fabrizio Corona è tornato a commentare uno dei casi di attualità più caldi dell’estate italiana, ovvero il caso di Marika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori perchè lesbica. A far discutere è il modo in cui starebbe spendendo

Fabrizio Corona, come è nel suo stile, confonde tutt’insieme il lavoro, l’attivismo più serio, la politica e le sponsorizzazioni pubblicitarie. Anche le recenti disavventure giudiziare non l’hanno affatto frenato: appena lasciato il carcere di Monza, ha provato sin da subito a tornare alla sua normalità, per quanto possibile.

Ecco dunque che, mentre invita a votare per il referendum della riforma sulla magistratura italiana, ha condiviso anche un video di un’influencer, che potrebbe essere uno dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo creati proprio da lui. Fabrizio Corona condivide appieno il messaggio lanciato da Vanessa May, che si scaglia contro Malika Chalhy.

Vanessa May e Corona contro Marika nel video: “È finto”

Fabrizio Corona e Vanessa May sembrano esserne certi: Marika Chalhy sarebbe un personaggio, e gli italiani dovrebbero smetterla di farsi prendere in giro. Ma è poi vero che la storia raccontata da Fanpage e da Le Iene è tutta falsa? La protagonista, che ha cercato di raccontare la sua verità con u messaggio sui social media, sembrerebbe smentire.

Marika Chalhy lascerebbe piuttosto intendere di essere stata travolta dagli eventi, e soprattutto, non essere capace di gestire i suoi soldi, forse perchè non ne ha mai avuti. La ragazza ha recentemente confermato a Selvaggia Lucarelli di aver speso 17.000 euro per una Mercedes di seconda mano, ma può questo invalidare tutta la sua storia?