Regina Elisabetta, performance pazzesca a 95 anni: sono tutti senza parole – FOTO

La Regina Elisabetta continua a stupire nonostante le sue 95 primavere. Infatti la Reale del Regno Unito ha lasciato tutti a bocca aperta.

Questi ultimi due anni non sono stati facili per la Regina Elisabetta che ha subito l’allontanamento del duca di Sussex e nipote Harry e la morte del principe Filippo. Eppure nonostante i continui colpi bassi Elisabetta continua a stupire. Infatti nella giornata di ieri la Regina è stata paparazzata a bordo di una Range Rover. Niente di strano, se non che era proprio Elisabetta a guidare, nonostante i 95 anni suonati.

Infatti la Regina si è presentata alla guida al Royal Windsor Horse Show. Inoltre l’auto presentava anche una sua mascotte in argento sul cofano. Tra le sue tante doti, Elisabetta è nota per essere una grande automobilista. Durante la seconda Guerra Mondiale la Regina conseguì anche la patente per guidare camion e ambulanze. Andiamo quindi a vedere lo scatto che ha fatto impazzire il web.

Regina Elisabetta paparazzata al volante a 95 anni: guidava una Range Rover

Come abbiamo anticipato, non sono un mistero le doti alla guida della Regina Elisabetta. Ciò che stupisce tutti, però, non solo è l’età con cui si è messa alla guida, ma anche l’automobile in questione. Infatti la Regina guidava una Range Rover personalizzata, una macchina a dir poco impegnativa.

A stupire il popolo britannico ci ha pensato anche l’umore ottimo della Regina durante la sua partecipazione al Royal Windsor Horse Show. Infatti Elisabetta con la sua Range Rover si è diretta nella tenuta di Balmoral in Scozia, dove trascorrerà queste vacanze estive. Chissà se il buon umore notato da tutti sia frutto di un ravvicinamento timido tra i due amati nipoti Harry e William.