Francobolli rari, con questo guadagni 9 milioni di euro: controlla subito!

Si tratta ovviamente di uno dei francobolli più rari di sempre. Se lo avete, potete guadagnare fino a 9 milioni di euro

Torniamo a parlare del mondo dedicato al collezionismo, uno dei più ricchi e in rapida espansione (soprattutto) negli ultimi anni. Tra monete, francobolli, sneakers, carte Pokemon, vinili e chi più ne ha più ne metta, ormai c’è l’imbarazzo della scelta. Ogni giorno escono fuori nuove storie, con particolari pezzi capaci di valere cifre fuori da ogni logica.

Tra i tanti francobolli rari presenti sul mercato, ce ne sono alcuni che – per un motivo o per un altro – sono ricercatissimi. Che sia per il legame con un particolare periodo storico o per un errore di stampa, gli appassionati di tutto il mondo farebbero follie per di portarseli a casa. Ce n’è uno che, se ce l’avete, vi farà diventare ricchi per il resto della vostra vita: controllate subito!

Francobolli rari, questo vale 9 milioni di euro

9 milioni di euro per uno dei francobolli più rari di sempre. Follia o meno, il mondo del collezionismo detta le regole e ha deciso che questo particolare pezzo vale una delle cifre più alte della storia. Stiamo parlando del British Guyana 1cent Black Magente, considerato da molti il pezzo più introvabile al mondo. Stando a quanto raccontato da ifrancobollirari.com, ad oggi esisterebbe solamente un esemplare in tutto il pianeta. Ed è anche per questo motivo che costa così tanto.

Datato 1856 a Londra, questo francobollo nasce per un motivo del tutto improvvisato e inaspettato. Chi l’avrebbe mai detto che oltre 150 anni dopo sarebbe arrivato a costare tutti questi soldi. Controllate subito nella vostra collezione: potreste diventare ricchi!