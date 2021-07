Barbara D’Urso ridimensionata da Canale 5? Lei reagisce così- FOTO

Barbara D’Urso ridimensionata da Canale 5, adesso è ufficiale. La popolarissima conduttrice perde tutta la domenica, la sua reazione è questa

La curiosità per la presentazione dei palinsesti Mediaset in vista della prossima stagione era anche legata alla conferma o meno di certi conduttori e di certe trasmissioni. Alessia Marcuzzi si era già chiamata fuori da sola. Barbara D’Urso invece è stata ridimensionata dalla proprietà, anche se rimarrà una delle protagoniste di Canale 5.

‘Live – Non è la D’Urso’ era già stato chiuso a marzo. Ma i suoi fan speravano di vederla almeno a ‘Domenica Live‘, l’intrattenimento che negli ultimi anni ha sempre tenuto compagnia nella fascia pomeridiana. Invece nulla: confermando le voci degli ultimi tempi, sparirà pure quello sostituito da due blocchi. Prima Anna Tatangelo che debutta con la nuova versione di ‘Scene da un matrimonio’ e poi Silvia Toffanin con il raddoppio domenicale di ‘Verissimo’.

A Barbara D’Urso rimarrà solo ‘Pomeriggio 5‘ che ricomincerà a settembre ma potrebbe essere in versione ridotta, meno di un’ora in tutto spalmato su cinque giorni. Decisamente poco per quella che insieme a Maria De Filippi negli ultimi anni è stata considerata la vera regina di Canale 5. Ma lei come ha reagito? Ufficialmente nessuna intervista o comunicazione, però ha rilanciato con due Stories su Instagram le parole di Pier Silvio Berlusconi.

Barbara D’Urso ridimensionata da Canale 5? Le spiegazioni di Pier Silvio Berlusconi

Parlando a nome della proprietà, Berlusconi ha indorato la pillola elogiando l’eccellente lavoro fatto da Barbara e dal suo staff in un periodo delicato come quello del lockdown. Non era facile stare sempre sul pezzo e farlo come riusciti loro.

Poi ha spiegato anche la scelta di Pomeriggio 5: “Se ci sono degli adattamenti, sono solo legati alle scalette. Ci tengo a chiarire la nostra posizione su di lei, che è una risorsa per Mediaset e appena ci sarà un progetto che ci piace tornerà a fare prime time d’intrattenimento”.

Ma ha anche spiegato che quel tipo di intrattenimento con un calderone nel quale far entrare tutto, dalla politica al gossip, dalla cronaca ai temi leggerissimi non aveva più senso. Quindi i fan di Carmelita dovranno aspettare tempi migliori. Ma di sicuro lei non molla.