Anticipazioni Beautiful, Thomas viene salvato da un personaggio inaspettato

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Thomas viene liberato da qualcuno che nelle puntate attuali italiane è molto lontano da lui

Thomas Forrester è stato rapito da Justin Barber, fedelissimo amico di Bill – o almeno si professava di essere tale – che è soltanto interessato all’acquisto dell’azienda di famiglia Spencer. Quando Thomas scopre la verità sulla morte di Vinny Walker corre a raccontarla proprio all’amico di Bill che lo rinchiude nello scantinato. La verità è che Vinny si è suicidato, prima di finire sotto la macchina di Liam e Thomas vuole finalmente liberare padre e figlio Spencer, ma la prigionia rallenta la sua volontà.

Nonostante il più quotato per salvare il Forrester fosse Wyatt a trovare ed aiutare il prigioniero è Hope che, nelle puntate italiane, l’ha appena allontanato.

Anticipazioni Beautiful, come fa Hope a trovare Thomas?

Hope è insospettita dall’assenza in città di Thomas e si mette sulle sue tracce seguendo proprio Justin Barber. Quest’ultimo si renderà conto che la Logan è preoccupata a riguardo, ma non immaginerà che sarà proprio lei a scoprire il suo piano. Per evitare di essere scoperto, Justin prova a dissuaderla e toglierle tutti i dubbi, ma Hope non lo ascolterà e proseguirà con le sue ricerche fino a trovare il Forrester.

Nelle prossime puntate americane, stando alle anticipazioni, Hope lotterà con tutte le sue forze per liberare Thomas e far testimoniare per far scagionare Liam e Bill.