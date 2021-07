Tale e Quale Show, decisione a sorpresa di Carlo Conti: cambia tutto

La nuova edizione di Tale e Quale Show prende forma e Carlo Conti ha messo in campo qualche cambio di direzione

È in cantiere la nuova edizione di Tale e Quale Show, sarebbe l’undicesima, che vedrà ancora una volta Carlo Conti alla conduzione, come dalla prima messa in onda nel 2012. Intanto che si vocifera su chi saranno i prossimi concorrenti del talent show di Rai Uno, è insorto qualche dubbio sulla futura giuria.

Da 3 anni a questa parte la giuria è sempre la stessa: Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme ed il perno centrale dei giudici, Loretta Goggi che è parte attiva dello show da ben 11 edizioni, come Carlo Conti.

Tale e Quale Show, cambio di giudici per Carlo Conti

Dopo tre anni di fila ad essere giudici di Tale e Quale Show, il trio Goggi-Panariello-Salemme potrebbe decadere. Sembrerebbe che il comico toscano e quello partenopeo sono in via d’uscita dal talent show, pertanto bisognerà capire chi li sostituirà e se saranno all’altezza. Le prime indiscrezioni parlano di Cristiano Malgioglio e Christian De Sica che potrebbero prende il posto da giudici nella nuova edizione dell’amato talent show.

Tra cast e giuria, sono tantissimi i nomi fin qui fatti, tra gli altri Frank Matano, Francesco Gabbani, Pupo, Orietta Berti, Lillo, Nek e Angelo Pintus.