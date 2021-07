Fortnite e GTA 6 per una novità pazzesca: spunta l’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione emersa nelle ultime ore, potrebbe esserci una novità pazzesca che riguarda Fortnite e GTA 6

Con l’arrivo del mese di luglio, Fortnite si prepara ad introdurre tante altre novità. Ieri vi abbiamo parlato dell’arrivo di Loki, personaggio Marvel che sarà protagonista del pacchetto Crew di luglio. Tra partnership di livello ed eventi esclusivi, per i fan ci sono ovviamente tante altre sorprese tutte da scoprire.

Nelle ultime ore, è spuntata una indiscrezione che riguarda il battle royale di Epic Games… e GTA 6! Il titolo di Rockstar Games – che ancora non è stato annunciato – potrebbe accogliere una super novità che avrebbe dell’incredibile. La notizia è stata lanciata dall’insider Tom Henderson, uno dei più affidabili del settore.

GTA 6 come Fortnite? La novità pazzesca

Stando a quanto raccontato dall’insider Tom Henderson, GTA 6 potrebbe essere più simile a Fortnite di quanto ci si possa immaginare. Il multiplayer del videogame di Rockstar Games sarà quasi sicuramente sulla falsa riga di quello visto nel quinto capitolo della saga, uno dei più di successo della storia. Ci sono però anche alcune novità che molto probabilmente vedranno la luce, per arricchire ancor di più l’esperienza di gioco. Secondo l’insider Rockstar, GTA avrà una mappa in costante evoluzione.

Si tratta di una delle caratteristiche più apprezzate su Fortnite, che muta quasi interamente l’intera isola di gioco di season in season. Ancora non sono arrivate conferme ufficiali, ma questa indiscrezione potrebbe trovare importanti conferme nel corso delle prossime settimane. Intanto, pare che il sesto capitolo della saga di GTA uscirà in una finestra temporale compresa tra il 2024 e il 2025.