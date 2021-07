Elisa Di Francisca choc, gelo in studio per il suo dramma

Durante la trasmissione ‘Estate in Diretta’ Elisa Di Francisca ha rivelato un suo dramma, gelando l’intero studio. Andiamo a vedere cos’è successo.

Torna a parlare Elisa Di Francisca durante la trasmissione di Rai 1 ‘Estate in Diretta’. L’ex campionessa di scherma, infatti, ha rivelato un suo dramma gelando l’intero studio. Durante il suo intervento la Di Francisca ha rivelato: “Mi ha brutalizzato e mi ha messo le mani addosso“. Una dichiarazione forte avvenuta durante la puntata di ieri.

Infatti l’ex schermitrice è stata ospite del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini per presentare la sua biografia ‘Giù la maschera’. Inoltre la donna ha da poco partorito il suo secondo figlio, ma ci ha tenuto a fare chiarezza su un episodio che l’ha segnata durante la sua vita. Andiamo quindi a vedere le sue parole in diretta durante al programma Rai.

Elisa Di Francisca, choc a Rai 1: “Un mio ex mi ha brutalizzata”

Durante la sua intervista a Rai 1, Elisa Di Francisca non ha solamente presentato il suo libro. Infatti l’ex campionessa ha anche raccontato un ex esperientra traumatica sul suo passato. Ai microfoni della Rai la campionessa ha affermato: “Un mio ex mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma“.

La Di Francisca ha poi aggiunto: “Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore“. Elisa ha poi spiegato che per un periodo della sua vita non voleva più frequentare uomini e per un periodo ha avuto un’amicizia stretta con una poliziotta. La schermitrice poi cambiò idea quando capì che durante la sua vita voleva un marito ed un bambino.