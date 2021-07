Calciomercato Milan, super affare con l’Atalanta: colpo a centrocampo

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera è al lavoro con l’Atalanta per chiudere un colpo da 15 milioni di euro

Il Milan continua a lavorare in ottica calciomercato. Dopo aver lasciato partire a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ora per la dirigenza rossonera è tempo di pensare a come rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli il prossimo anno.

Mike Maignan e Fikayo Tomori sono già arrivati, mentre per Brahim Diaz e Sandro Tonali manca solo l’ufficialità. Oltre agli acquisti, intanto, Maldini e Massara stanno lavorando per piazzare anche colpi in uscita. C’è un nome in particolare che tanto bene ha fatto lo scorso anno in prestito e potrebbe portare ad una plusvalenza importante. Su di lui c’è l’Atalanta.

Calciomercato Milan, l’Atalanta su Pobega: servono 15 milioni

Il futuro di Tommaso Pobega potrebbe essere lontano dal Milan. Il talentuoso centrocampista italiano ha disputato un’ottima stagione con lo Spezia, condita da 6 gol. Di ritorno in rossonero, però, sembra non rientrare nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Ed è proprio per questo motivo che l’Atalanta sembra voler chiudere al più presto l’affare. Al momento, le richieste di Maldini e Massara sono di almeno 15 milioni di euro.

Possibile che vengano chieste garanzie come il diritto di ricompra o una percentuale sulla rivendita, per evitare beffe come quella di Manuel Locatelli. Si tratta ancora di una trattativa in stato embrionale, che potrebbe però prendere forma nelle prossime settimane. C’è anche chi ipotizza un possibile ritorno di Matteo Pessina al Milan, proprio sfruttando Pobega come pedina di scambio.