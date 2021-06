Carlo Conti ha deciso di puntare forte su di lei. L’indiscrezione sulla nuova concorrente di Tale e Quale Show è davvero pazzesca.

Tale e Quale Show sta scaldando i motori in vista del ritorno in televisione che avverrà dal prossimo venerdì 17 settembre. Tra qualche giorno invece verrà completato il cast del programma, ma grazie a TV Blog sappiamo che a prendere parte del programma ci saranno diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Guenda Goria che sono stati a più riprese avvicinati allo show di Rai1.

Oltre ai gieffini, ad essere accostate alla nuova edizione di Tale e Quale Show c’è Federica Nargi, che potrebbe quindi prendere parte alla prossima stagione dello show di Carlo Conti. Ma oltre alla moglie di Alessandro Matri ci sarà un’altra donna amatissima dal pubblico.

Tale e Quale Show 2021, indiscrezione pazzesca: ci sarà anche lei nel cast!

Carlo Conti ha voluto fortemente nel suo show Alba Parietti, la mamma di Francesco Oppini che non ha di certo bisogno di presentazioni. La Parietti ha partecipato spesso e volentieri, sebbene a distanza, alle dinamiche del programma.

Dunque Alba Parietti sarà una concorrente di Tale e Quale Show 2021? A rivelare tale indiscrezione è stato l’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Sull’ultimo numero in edicola sono stati ripresi i nomi spuntati nei giorni scorsi ed è stato aggiunto quello di Alba.