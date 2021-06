Elisa Isoardi, futuro in bilico: tremano tutti i suoi fan

Rai o Mediaset? Elisa Isoardi non ha certezze sul suo futuro ed è completamente sparita da ogni palinsesto TV

Finita La Prova del Cuoco e la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi come naufraga, la vita lavorativa di Elisa Isoardi è avvolta da una nube di mistero. Già nei palinsesti estivi non appare in nessun programma il suo nome alla conduzione né in nessun altro ruolo, ma per la stagione autunnale era previsto un programma mattutino su Rai Due.

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, però, la conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini è sparita dei radar perché, al momento, il treno sembrerebbe essere passato: alla conduzione di Check Up, il sabato mattina dalle 11:15, ci sarebbero in pole una tra Elena Santarelli e Luana Ravegnini.

Elisa Isoardi, che fine ha fatto la parentesi Mediaset?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Una delle piste più favorevoli per la sua conduzione era quella di un programma su Canale 5 che, ormai, sembra essere tramontato. Il suo nome non è più su nessuna cattedra aziendale, può darsi che l’ex modella italiana abbia deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo. Potrebbe anche essere che c’è in ballo un grande progetto che, per la sua portata, verrà svelato più in là.

Mediaset sta pensando ad un ridimensionamento dei salotti di Barbara D’Urso e dopo l’addio di Alessia Marcuzzi potrebbe essersi liberato qualche posto in TV.