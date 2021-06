Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere di due matrimoni in ballo ed un omicidio che costerà l’addio ad un amato personaggio della soap opera

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a luglio di Una Vita fanno sapere una totale rivoluzione tra le dinamiche della soap opera spagnola. Quando Camino scopre che Maite è stata picchiata in prigione, Armando suo zio tenta di darle protezione dietro le sbarre, senza risultati. Ci pensa dunque Ildefonso a far uscire Maite di prigione, chiedendo alla lavandaia di ritirare la denuncia, ma con l’impossibilità di vedere Camino che, nel frattempo, chiede proprio all’uomo di sposarla.

Le cose per Genoveva si complicano: il commissario Mendez le comunica che c’è un testimone che dice di averla vista uccidere Ursula. Santiago ascolta la conversazione tra Felipe ed il commissario e decide di lasciare Acacias. Nel frattempo, la Salmeron raggiunge un secondo obiettivo, quello di eliminare Augustina. Arriva così, a casa degli Alvarez Hermoso un’altra domestica, Laura, che desta qualche sospetto a Genoveva.

Anticipazioni Una Vita, due matrimoni ed un omicidio: cos’accadrà

Marcia confida a Felipe quello che Andrade ha scoperto su Genoveva e Santiago, nonostante la Salmeron neghi quanto detto, sarà proprio lei ad uccidere Marcia. Per ogni personaggio che va, uno ne viene ed ad Acacias arriva Alodia, cugina di Julio che diventa la domestica dei Dominguez. Nel frattempo, ad Acacias torna anche Cintia, a seguito della tournée ed insieme ad Emilio decidono di sposarsi.

Il piccolo Moncho fa preoccupare ancora i Palacios, ma alla fine si risolverà con poco ed uscirà dall’ospedale. I suoi genitori torneranno a pensare al battesimo.