Le riprese di Temptation Island sono terminate e a pochi giorni dalla messa in onda, arrivano nuove rivelazioni dall’autrice del format

Manca davvero poco alla messa in onda di Temptation Island e Raffaella Mennoia, autrice del programma, finite le riprese ha fatto sapere che questa sarà una edizione molto particolare. Mercoledì 30 giugno il pubblico di Mediaset sarà dunque catapultato nelle vicende delle 6 coppie approdate all’Is Morus Relais in Sardegna.

La Mennoia dopo essersi ritrovata dinanzi alle vicende dei nuovi concorrenti di Temptation Isalnd ha dichiarato che nulla è come sembra: “Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. A a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare“.

La considerazione dell’autrice del fromat, braccio destro di Maria De Filippi, ha fatto questa considerazione lasciando tutti con il fiato sospeso. Stando alle dinamiche del gioco, come gli appassionati di Temptation Island sanno, tra le coppie approdate all’Is Morus Relais alcune saranno sopravvissute alle proprie divergenze mentre altre saranno sicuramente esplose.

Stando ad una prima indiscrezione, tra i 6 concorrenti maschi ci sarebbe un fidanzato che è esploso a causa dell’eccessiva gelosia. Non ci resta che attendere mercoledì 30 giugno per scoprire tutte le dinamiche delle 6 coppie.

Temptation Island, Filippo Bisciglia raggiunto da una spiacevole notizia durante le riprese

Al timone di Temptation Island, Filippo Bisciglia è stato raggiunto da una spiacevole notizia. Il conduttore ne ha parlato attraverso il suo account privato di Instagram ma senza dare troppi dettagli: un problema che ha riguardato suo padre.

Intanto le registrazioni del programma sono terminate e a partire da mercoledì 30 giugno gli appassionati del format potranno calarsi nelle vicende delle sei coppie, tutte sconosciute al pubblico del piccolo schermo.