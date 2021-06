Mancano poco più di 24 ore all’inizio di Temptation Island e le rivelazioni sul format continuano a susseguirsi: Bisciglia parla della De Fillippi

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono terminate e domani finalmente, mercoledì 30 giugno, il format arriverà sul piccolo schermo. Come ogni anno si susseguono alcune rivelazioni prima della messa in onda. Dopo le ultimissime fatte dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia ( vedi qui ), questa volta a parlare è stato Filippo Bisciglia.

Il conduttore televisivo, riconfermato anche per quest’anno al timone di Temptation Island, ha raccontato al ‘Magazine Chi’ che su Maria De Filippi si può fare sempre affidamento: “E’ sempre presente, anche di notte e nonostante non sia in Sardegna”.

Il format targato dalla De Filippi e Fascino domani partirà tenendo incollati al piccolo schermo milioni di spettatori, per questo l’amatissima ideatrice tiene a cuore la buona riuscita del programma. “Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulla spalla“, ha concluso Bisciglia.

Temptation Island, il format targato dalla De Filippi è pronto ad appassionare milioni di spettatori

A partire da domani, mercoledì 30 giugno, la nuova edizione di Temptation Island approderà sul piccolo schermo ed appassionerà come ogni anno milioni di spettatori. Intanto le rivelazioni prima della messa in onda si susseguono in maniera impetuosa.

Oltre alle dichiarazioni che il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato su Maria De Filippi, l’autrice del programma, Raffaella Mennoia ha rivelato che questa sarà un’edizione molto particolare. Parlando delle vicende delle 6 coppie approdate all’Is Morus Relais in Sardegna, la Mennoia ha spiegato che nulla è come sembra: “Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. A a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare“, incuriosendo il pubblico di Mediaset che a partire da domani sarà catapultato nelle dinamiche di coppia dei 12 concorrenti.

Stando ad una prima indiscrezione sappiamo già che uno dei concorrenti maschi è esploso a causa dell’eccessiva gelosia. Non ci resta che attendere l’inizio di Temptation Island per scoprire quali coppie crolleranno e quali invece riusciranno a lasciare il reality più uniti di prima.