Elisabetta Gregoraci è davvero inconsolabile: “Odio questo giorno” – FOTO

Elisabetta Gregoraci sarebbe davvero inconsolabile il 29 giugno, come ogni anno: ammette senza problemi di odiare tutto di questa giornata, per poi lasciarsi andare dolcemente al ricordo di sua madre.

Elisabetta Gregoraci ha sempre chiamato affettuosamente sua madre Melina, anche se il suo nome è Carmela Francavilla. Sin da quando aveva 36 anni, ha dovuto lottare contro un tumore al seno, che l’ha sottoposta per tutta la vita ad un doloroso e triste calvario. Putroppo, la malattia ha avuto la meglio 35 anni dopo.

Quando aveva soli 61 anni, la madre di Elisabetta Gregoraci è morta. La conduttrice televisiva è rimasta distrutta da questo lutto, considerando Melina come un esempio di eroicità, ma soprattutto di generosità e altruismo. Poco dopo il lutto la showgirl aveva commentato: “Spero che, ovunque sia, ti stiano festeggiando al meglio, come meriti“.

View this post on Instagram A post shared by Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della madre il 29 giugno

Elisabetta Gregoraci non ha mai smesso di festeggiare il compleanno della madre, anche se adesso non è più qui con lei. Mentre il 4 marzo di ogni anno l’assale una dolce malinconia, il 29 giugno, il giorno della morte, sprofonda nella tristezza. Sui suoi canali social, la presentatrice si confida: “Odio questo numero, questa giornata per me è triste“.

La showgirl ringrazia però i suoi numerosi ammiratori, che non mancano mai di farle sentire la sua vicinanza. Qualcuno, infatti, le ha anche mandato numerosi ed allegri mazzi di fiori, provando a tirarle su il morale. Elisabetta, però, è inconsolabile: “Ovunque tu sia sappi che mi manchi… Sempre, tanto, ogni giorno di più. Ti amo mamma“.