Mara Venier, che sorpresa per l’anniversario: grande emozione – VIDEO

15 anni di nozze per Mara Venier e Nicola Carraro. In occasione dell’anniversario, la conduttrice ha ricevuto una fantastica sorpresa

Un giorno speciale per Mara Venier e suo marito Nicola Carraro: oggi festeggiano il loro 15esimo anniversario. I due, com’era lecito aspettarsi, si sono dedicati tenere dediche sui social per celebrare una delle love story più solide e longeve della televisione italiana. Nella mattinata di oggi, la padrona di casa a Domenica In ha ricevuto una splendida sorpresa: centuno rose rosse.

Il video pubblicato sul suo profilo Instagram immortala la zia della televisione italiana in versione casalinga, mentre va ad accogliere il fioraio alla porta per poi ringraziare il marito. La stessa Mara ha poi condiviso sui social una foto in cui si mostra in abito da sposa il giorno del matrimonio.

Mara Venier e la dedica social: “Buon anniversario amore mio”

Centouno rose rosse per festeggiare 15 anni di matrimonio: questa la sorpresa di Nicola Carraro alla sua amata Mara Venier. La conduttrice televisiva ha poi pubblicato su Instagram una sua foto nel giorno del fatidico sì, corredato da una tenera didascalia. “Buon anniversario amore mio, oggi sono quindici anni. Chi l’avrebbe mai detto?” scrive la zia della televisione italiana. Non si è fatta attendere la risposta del marito, che ha commentato: “E oggi sono quindici anni di matrimonio più 6 di fidanzamento. Sono 21 in totale, siamo maggiorenni“.

Già ieri pomeriggio, in occasione della puntata finale di Domenica In, è andato in onda un video del matrimonio della coppia. Presente l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni, che celebrò la cerimonia.