Carolina Morace colpita da un lutto improvviso: è accaduto proprio in queste ore e l’annuncio è di pochi istanti fa.

Lutto improvviso nel mondo del calcio. Carolina Morace, attuale tecnico della Lazio Women, ha infatti da poco annunciato la perdita della madre con un commovente post su Instagram: “La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciao mamma sarai sempre con noi…”. Una notizia terribile che ha scosso tutti, in particolar modo l’ex commissario tecnico della Nazionale femminile italiana e tutti i suoi familiari.

Carolina Morace colpita da un lutto improvviso: si è spenta la madre

Davvero una tragedia indescrivibile, dunque, per Carolina Morace e non si sono fatti attendere i tantissimi messaggi di vicinanza che in questo momento stanno arrivando alla 57enne originaria di Venezia. La Morace guida dallo scorso 31 gennaio la Lazio Women, squadra che milita in Serie B, dove ha preso il posto di Ashraf Seleman.

Prima del ritorno sulla biancoceleste dopo la parentesi del 1998, la stessa Carolina Morace aveva allenato Viterbese, Nazionale italiana, Nazionale canadese femminili, Nazionale di Trinidad e Tobago e infine Milan. Tantissime soddisfazioni che hanno preceduto un momento triste come quello di oggi, in cui è venuta a mancare la madre dell’ex attaccante.