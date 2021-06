Temptation Island sta per cominciare. È stato reso noto da Canale 5 che, però ci sarà quasi da subito un cambio nella programmazione del reality show: ecco le motivazioni e la data e orario in cui verranno trasmesse le nuove puntate.

Il 30 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima delle sei puntate di Temptation Island. Dopo la prima puntata, però, cambierà la programmazione del reality show, che non andrà dunque in onda di mercoledì. Sarà infatti il lunedì sera alle 21:00 il giorno e l’ora scelte per la trasmissione delle rimanenti puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island prenderà dunque il posto di Mr Wrong, che vede come protagonista Can Yaman. Dal 5 luglio la soap opera turca verrà quindi trasmessa di martedì sera, lasciando anche posto alla nuova telenovela Brave and Beautiful venga trasmessa dalle 14:45 circa di tutti i giorni su Canale 5.

Temptation Island: le anticipazioni del reality show

Le riprese in Sardegna di Temptation Island sono terminate prima della messa in onda del reality show. I protagonisti hanno dunque già fatto ritorno a casa dopo 21 giorni di registrazioni. È difficilissimo ottenere delle anticipazioni rispetto questo programma Mediaset, ma secondo Gossip e Tv qualche informazione sarebbe filtrata.

Una coppia, infatti, sarebbe stata squalificata prima ancora di arrivare al falò finale per il confronto. Non si conosce il nome dei protagonisti di questa vicenda, però sembrerebbe che lui si sia intrufolato nel Villaggio delle fidanzate. Questo significa che è venuto meno ad una delle regole di Temptation Island, e si sarebbe così deciso di espellere la coppia.