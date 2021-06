Royal Family, una scelta che spiazza tutti: tradimento inatteso

Royal Family, una scelta che spiazza tutti: a pochi giorni da un evento fondamentale per la famiglia arriva un tradimento inatteso

Sta per diventare uno degli eventi più attesi dell’anno, anche se per motivi diversi da quelli che tutti potevano immaginare. Giovedì 1° luglio a Sunken Garden sarà inaugurata la statua in onore di Lady Diana, nel giorno che per lei sarebbe stato del 60esimo compleanno senza l’incidente mortale al Pont de l’Alma.

Tutti a Londra dunque, quello della Royal Family? In realtà no, perché uno dopo l’altro i membri della Royal Family si stanno sfilando. E l’ultima defezione è clamorosa, perché chiama in causa Kate Middleton. Lei oltre ad essere moglie di William (anche se non ha mai conosciuto la suocera) ha seguito fin dall’inizio il progetto di questo monumento e suona strano saperla assente.

Solo fono a qualche giorno fa, la Middleton era data come sicura partecipante al fianco del marito, ma come rivela una fonte anonima e vicina a Kensington Palace, non ci sarà. Per le norme anti-Covid sarà una cerimonia blindata e molti intima. All’inizio era previsto un centinaio di persone, in realtà saranno molte meno e il cerchio sarà ristretto ai parenti di Lady D, oltre allo scultore Ian Rank-Broadley e all’architetto che ha disegnato i giardini, Pip Morrison.

Royal Family, una scelta che spiazza tutti: faccia a faccia decisivo tra i due fratelli?

Ma dietro l’assenza di Kate Middleton in realtà potrebbe esserci una scelta molto più profonda. Quella per una volta di lasciare da solo suo marito con il fratello Harry che volerà a Londra direttamente dalla California. Lo aveva già fatto in occasione dei funerali del nonno, il principe Filippo, e il confronto non è andato benissimo. Ora però se i due potessero vedersi senza nessuno di mezzo, forse avrebbero l’occasione per parlarsi e riavvicinarsi.

Sicuramente non ci sarà Meghan Markle che resterà in California con i figli. Ma è annunciato come assente anche il principe Carlo che è già partito per la Scozia in modo da evitare imbarazzanti faccia a faccia con il figlio. Una decisione presa da tempo anche da Elisabetta II che passa da sempre le sue vacanze lì.