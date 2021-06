Isola dei Famosi, ex naufraga lancia il suo allarme: “Mi viene la tachicardia”

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, un’ex naufraga spiega le sue condizioni di salute: “Ad oggi ho ancora dei dolori”

Come ogni anno l‘Isola dei Famosi segna, sia nel bene che nel male, i concorrenti che approdano in Honduras. Questa volta è il caso di Fariba Tehrani che dopo l’esperienza vissuta sull’Isola nelle vesti di naufraga ha dichiarato di non stare bene. Le sue parole sono state raccolte nel corso di un intervento nella trasmissione di Giada De Miceli su Radio Radio.

“L’Isola mi ha rubato la salute“, ha esclamato l’italo-iraniana. Dopo il suo rientro in Italia la madre di Giulia Salemi ha dovuto fare assunzione di antidolorifici a causa di alcune fitte che a suo avviso sembrerebbero molto serie. “Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro”, ha aggiunto la Tehrani. Tutti sintomi che l’ex naufraga collega all’esperienza vissuta in Honduras.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha dichiarato di stare poco bene: il motivo

Dopo il suo rientro in Italia, Fariba Tehrani non ha smesso di stare male. La vita in Honduras, a detta della stessa, sembrerebbe averla segnata profondamente dal punto di vista salutare. La madre di Giulia Salemi, intervenuta nel programma radiofonico di Giada De Miceli su Radio Radio, ha spiegato che dopo l’Isola ha dovuto quotidianamente ricorrere all’utilizzo di forti antidolorifici.

Difatti, oltre alla tachicardia la 59enne accusa un dolore al seno dovuto ad una prova fatta nel reality: “Ho fatto un gioco honduregno all’Isola e con Matteo Diamante e gli altri arrivisti ho ricevuto botte di qua e di là“, ha spiegato l’ex naufraga ricordando il periodo in cui la produzione l’ha esclusa dalle sfide sull’Isola.

La Tehrani ha poi commentato la vita di Awed e Andrea Cerioli sull’Isola: “Erano quelli che facevano meno”. Dunque, secondo l’ex naufraga il pubblico di Mediaset avrebbe preferito questi ultimi per la simpatia e non chi ha lavorato duramente assicurando la sopravvivenza al resto del gruppo.

Infine la madre di Giulia Salemi non si è risparmiata sugli opinionisti che hanno affiancato la bellissima Ilary Blasi: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Questo ultimo secondo l’ex naufraga è stato obiettivo nei suoi confronti: “All’inizio mi ha molto sostenuta ma poi dove vedeva un mio errore me lo diceva. Io ho accettato le sue opinioni e le ho portate a casa, avrei fatto lo stesso al suo posto”. Iva Zanicchi è stata invece molto neutra senza sbilanciarsi molto. Quanto all’ereditiera, “Elettra è il mio amore”, ha concluso la Tehrani