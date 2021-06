Uomini e Donne, incredibile sgarbo di Isabella Ricci a Gemma: la confessione

La new entry al Trono Over di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha creato non poco scompiglio, soprattutto nella vita di Gemma

Isabella Ricci ha portato non poco scompiglio nello studio del dating show di Uomini e Donne. La sua eleganza ed il suo charme – ancor più la casualità con cui si è trovata al programma di Maria De Filippi – non sono di certo passati inosservati.

Gemma Galgani si è sentita messa un po’ in secondo piano, ciò l’ha indispettita e l’ha messa in competizione proprio con la Ricci. Durante il dating show, infatti, le due hanno iniziato ad avere qualche piccola discussione.

Uomini e Donne, Isabella Ricci si sente con un ex di Gemma Galgani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo Farella (@farellaaldo)

È Aldo Farella l’uomo con cui Isabella Ricci è stata in contatto ed è stato anche un ex cavaliere della Galgani. A rivelarlo è stata la stessa dama di Uomini e Donne nell’omonimo magazine che ha spiegato: “Aldo mi ha mandato un messaggio e l’ho richiamato perché non amo molto parlare attraverso i messaggi. Con Aldo, in trasmissione, un po’ me la sono presa per com’è andata. Detto questo, nella vita tutto passa quindi da persona adulta ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate”.

A proposito di un altro cavaliere, invece, ha detto: “La nostra frequentazione si è conclusa, perché abbiamo obiettivi diversi, come devo anche già presagito in trasmissione: Andrea e io siamo in fasi della vita differenti”.