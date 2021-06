Il programma condotto da Carlo Conti, secondo le ultime indiscrezioni, potrà vedere diversi ex gieffini nel cast. Scopriamo di chi si tratta.

Tale e Quale Show sta per tornare. Al momento si stanno effettuando i casting e secondo un indiscrezione lanciata direttamente da TvBlog.it, la produzione starebbe pensando di inserire tra i nuovi concorrenti un personaggio di colore. Il pubblico si è detto felice di questa iniziativa da parte della Rai che avrebbe pensato a questa novità per permettere di portare in scena imitazioni di grandi artisti di colore, che altrimenti non potrebbero realizzarsi.

In molti però si sono chiesti chi sarà il personaggio di colore che parteciperà al programma. Ebbene, al momento non abbiamo notizie su chi possa essere l’artista, però ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Tale e Quale Show, incredibile rivelazione: ex GF Vip nel cast

Tale e Quale Show sta scaldando i motori in vista del ritorno in televisione che avverrà dal prossimo venerdì 17 settembre. Tra qualche giorno invece verrà completato il cast del programma, ma grazie a TV Blog sappiamo che a prendere parte del programma ci saranno diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Guenda Goria che sono stati a più riprese avvicinati allo show di Rai1.

Oltre ai gieffini, ad essere accostate alla nuova edizione di Tale e Quale Show c’è Federica Nargi, che potrebbe quindi prendere parte alla prossima stagione dello show di Carlo Conti.