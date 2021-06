Luca Argentero, annuncio incredibile: è successo davvero

Grande sorpresa per Luca Argentero questa mattina, un risultato inaspettato che proietta verso un ottimo futuro

In attesa della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, Rai Uno sta mandando in replica la prima stagione dell’amata serie tratta da una storia vera. Nonostante siano puntate già viste, nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, sono stati in 2.389.000 spettatori pari al 13.7% a seguire le vicende del dottor Fanti.

Gara di ascolti vinta a mani basse dalla Rai con l’amata serie. Per quanto riguarda gli altri canali della TV di Stato, invece, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.140.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai 3, invece, sono stati in 897.000 gli spettatori, pari ad uno share del 5%, a seguire Le Ragazze.

Tutti gli ascolti TV di giovedì 24 giugno

Per quel che riguarda le reti Mediaset, hanno raccolto 1.554.000 spettatori pari al 9.6% di share su Canale 5 con Viaggio nella Grande Bellezza. Su Italia 1, invece, sono stati in 1.281.000 gli spettatori, pari al 7.3% di share che hanno seguito il film Mi Presenti i Tuoi?. Per finire, su Rete 4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 1.243.000 spettatori con l’8.9% di share.

Su La7 Speciale Tagadà – Viaggio in Italia ha raccolto 306.000 spettatori con uno share del 2.2%; su TV8 I Delitti del BarLume – La Briscola in Cinque ha intrattenuto 427.000 spettatori con il 2.3% di share. Per finire, su Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raccolto 286.000 spettatori con l’1.5% di share.