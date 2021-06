Antonella Clerici ha salutato tutti in lacrime al termine della puntata di È Sempre Mezzogiorno.

Tutto ha un inizio e una fine. Lo stesso vale per i programmi televisivi come È Sempre Mezzogiorno, lo show di Rai1 che ha visto tornare in onda all’ora di pranzo Antonella Clerici. La conduttrice romana ha un grande cuore e i telespettatori la amano. La seguono in tantissimi e oggi, la Clerici in onda ha annunciato che era giunto il momento di concludere la sua prima stagione, in attesa di poter riprendere a settembre.

I saluti sono incominciati fin dall’apertura della puntata con la Clerici visibilmente emozionata: “Eccoci qua all’ultima puntata di È sempre mezzogiorno. È stato un lungo viaggio durato ben 10 mesi. Bellissimo. È davvero una scommessa vinta. Accompagnato da questo bosco, che con noi ha fatto questo lungo cammino”.

Antonella Clerici dà l’annuncio in lacrime: è l’ora dei saluti – VIDEO

Antonella Clerici era particolarmente emozionata e i saluti si sono protratti anche sul finire della diretta, momento in cui la conduttrice ha ricevuto a sorpresa, un best off della sua esperienza a E’ sempre Mezzogiorno. La conduttrice si è quindi commossa.

“Mi fate piangere. Sapete che io ho la lacrima facile. Grazie. Guardate, il gioco è assolutamente di squadra. Voi che ci vedete da casa, ma quelli che vedete inquadrati qui dietro…redazione, regia, trucco, parrucco, costumi… guardate la regia, ciao Fabry (Guttuso Alaimo, ndDM), grazie. Ciao a tutti. Che dirvi? Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settembre. Ciao a tutti. Vi vogliamo bene. Ciao”.